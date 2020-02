Marvel's Spider-Man - tę figurkę z gry będziesz chciał mieć na półce

Marvel’s Spider-Man to bez wątpienia jedna z najlepszych produkcji z komiksowymi superbohaterami w roli głównej. Dzieło studia Insomniac Games nie tylko przypadło do gustu graczom, ale też okazało się sukcesem sprzedażowym. Nic więc dziwnego, że na rynek trafiają kolejne komiksy czy gadżety z tą właśnie wersją Pajączka. Jedną z nich jest figurka będąca efektem współpracy firm SideshowCollectibles and PCS Collectibles.

Figurka jest wysoka na niemal 19 cm i przedstawia głównego bohatera w stroju znanym z gry na PlayStation 4. Całość jest umieszczona na podstawie i statyczna - brak tu jakichkolwiek punktów artykulacji. Ma to jednak dobre strony, bo nie ma tu żadnych nieestetycznych złączeń czy zawiasów. Produkt ten wyceniono na 84,99$, czyli około 195 zł, a przedsprzedaż ma wystartować już 27 lutego.

Zobaczcie zdjęcia figurki w poniższej galerii.

Marvel's Spider-Man - figurka

Marvel's Spider-Man - gra dostępna jest wyłącznie na konsoli PlayStation 4. Wedle nieoficjalnych informacji, jej kontynuacja jest już w produkcji.