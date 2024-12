Kulisy tworzenia efektów wizualnych w Better Man: Niesamowity Robbie Williams. Fascynujące wideo

fot. zrzut ekranu z wideo // Youtube

Better Man: Niesamowity Robbie Williams to nadchodząca muzyczna biografia w reżyserii Michaela Gracey'ego, który napisał również scenariusz wraz z Simonem Gleesonom oraz Oliverem Colem.

Film wyróżnia się tym, że zamiast aktora wcielającego się w Robbiego Williamsa oglądamy na ekranie małpę wygenerowaną komputerowo. Kulisy powstawania tej produkcji oraz pracy nad CGI pokazuje materiał wideo, w którym wypowiadają się reżyser, piosenkarz oraz twórcy efektów z Wētã FX. Możemy zobaczyć, jak Jonno Davis występował jako Williams, mając na sobie kombinezon do przechwytywania ruchu. Twórcy mówią też, że to niespotykana sytuacja, aby w ujęciach koncertowych aktor w tym stroju występował przed prawdziwymi ludźmi (tutaj pada nawet liczba 20 tys.). Zazwyczaj zapewnia się kontrolowane warunki do kręcenia scen motion capture. Zobaczcie poniżej, jak tworzono efekty wizualne oraz dużo nowych, widowiskowych scen z filmu.

Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji. Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams. [opis kino Helios]

Better Man: Niesamowity Robbie Williams - premiera w Polsce 24 stycznia 2025 roku.