Nowe zdjęcia z planu Spider-Noir. Nicolas Cage z nietęgą miną

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja z pożarami w Los Angeles uległa uspokojeniu, a to pozwoliło branży powrócić do pracy. Wrócił do niej również Nicolas Cage, który w serialu Spider-Noir wcieli się w tytułowego bohater. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu z nim w roli głównej. Ma na sobie drugi najważniejszy strój - cywilny.

Spider-Noir - fabuła

Historia będzie opowiadać o starzejącym się i pozbawionym szczęścia prywatnym detektywie z Nowego Jorku z lat 30. XX wieku. Jako jedyny superbohater w mieście musi zmagać się nie tylko z nowymi zagrożeniami, ale również z własną przeszłością.

Spider-Noir - obsada

W obsadzie oprócz Nicolasa Cage'a są również Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez oraz Jack Huston. Data premiery nie została jeszcze ustalona.

