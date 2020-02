Hawkeye i Ms. Marvel - kiedy seriale MCU i Disney+? Hasbro potwierdza rok

Hawkeye i Ms Marvel to dwa seriale MCU produkowane dla platformy Disney+. Ich fabuła będzie ściśle związana z Kinowym Uniwersum Marvela, czyli wydarzenia z tych produkcji maj znaczenie dla filmów ze srebrnego ekranu. Według Hasbro oba seriale mają premierę w 2021 rok. W tym samym roku pojawią się też seriale What If... ? oraz Loki.

Nie jest to też zaskoczenie, bo plotki o obu tytułach mówiły, zdjęcia ruszą latem 2020 roku, więc 2021 rok był najbardziej prawdopodobny. Jednak tym razem mamy potwierdzenie z oficjalnego źródła jakim jest w tym przypadku firma Hasbro. Oczywiście oznacza to, że będą wprowadzać na rynek zabawki związane z produkcjami MCU.

Ich rozpiska pokazuje również, że w 2021 roku będziemy mieć 4 kinowe filmu MCUl. Wcześniej ogłoszone znaliśmy czyli Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Thor: Love and Thunder oraz Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Do tego dołącza niezatytułowany kolejny film o Spider-Manie.

Zobaczcie grafikę: