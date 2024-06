Jurassic World 4 - Scarlett Johansson potwierdza casting. Mówi o genialnym scenariuszu

fot. materiały prasowe

Scarlett Johansson obecnie promuje swój najnowszy film Zabierz mnie na Księżyc. Dziennikarz comicbook.com zapytał go o Jurassic World 4 (tytuł roboczy) i aktorka po raz pierwszy oficjalnie potwierdziła rolę i opowiedziała o projekcie.

Jurassic World 4 - aktora o filmie

Tak skomentowała ten projekt:

- Jestem wielką fanką Parku Jurajskiego. Jest to z jeden z pierwszych filmów, które pamiętam, że oglądałam w kinie. Moja wspomnienia o tym są bardzo żywe. To było jak doświadczenie zmieniające życie. Coś niesamowitego. Dlatego nie jestem w stanie wyrazić, jaka jestem podekscytowana tym filmem. Scenariusz jest niesamowity. David Koepp go napisał. Powrócił do serii po jakichś 30 latach, by napisać scenariusz. Podszedł do niego z wielką pasją, co jest świetne.

Na razie z wiadomych przyczyn nic więcej nie zdradziła. Studio filmowe na razie nie komunikuje, jaki będzie to film i o czym ma opowiadać. Obsada zawsze podpisuje tak zwane NDA, które dopiero w określonym momencie pozwala im więcej mówić o danym projekcie. Wiadomo jedynie, że ma być to nowe i świeże otwarcie dla serii.

W obsadzie są także Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali, Rupert Friend, Luna Blaise oraz David Iacono. Za kamerą stoi Gareth Edwards, znany z filmów Łotr 1 oraz Twórca. Nie powróci nikt z obsady poprzednich części.

Nowy Jurassic World - premiera w kinach w 2025 roku.