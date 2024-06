Postacie popkultury godne młota Thora. Fani zgodni: Czarodziejka z Księżyca podniosłaby Mjolnir

fot. materiały prasowe

Mjolnir Thora to bardzo potężna broń i nie każdy może ją dzierżyć. Tak, jak widzieliśmy w filmie Thor, tak też w komiksach Odyn sprawił swoją mocą, że młot Thora może podnieść tylko osoba, która jest godna. W MCU był to Steve Rogers w Avengers: Koniec gry, Vision oraz oczywiście Potężna Thor, czyli Jane Foster. W komiksach tych postaci było o wiele więcej.

Nowe zestawienie pokazuje różne postacie popkultury, które mogły by być godne podniesienia Mjolnira. Ranking został sporządzony przez portal Ranker.com. Tam też każdy internauta na świecie mógł głosować na różne postacie, które byłyby godne. Niektóre wybory mogą być dziwne i zastanawiające, inne wydają się oczywiste, że na przykład Asterix, Czarodziejka z Księżyca czy Superman mogliby go podnieść. Oddano prawie 250 tysięcy głosów!

Tego typu rankingi postaci godnych Mjolnira to zawsze fajna zabawa i ciekawostka w stylu: co by mogło być. Znamy wiele osób znajdujących się w rankingu, które od razu mówią: tak, on lub ona są godni. Sprawdźcie sami i oceńcie: czy wyboru Internautów rzeczywiście są dobre i te postacie mogą być godne.

Bohaterzy godni podniesienia młota Thora - ranking

Zobaczcie, kogo jeszcze wybrano i jaką lokatę dostali w rankingu. Dzięki temu wiemy, kto według fanów jest najbardziej godny młota Thora poza samym superbohaterem i jego wariantami.