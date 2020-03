Kapitan Marvel i Wonder Woman na wspólnej grafice. Brie Larson udostępnia zdjęcie

Podczas tegorocznej edycji rozdania Oscarów, jedną ze statuetek wręczały razem Sigourney Weaver, Gal Gadot oraz Brie Larson. Fani kina popularnego byli zachwyceni możliwością zobaczenia obok siebie odtwórczyni kultowej roli Ellen Ripley w towarzystwie Wonder Woman i Kapitan Marvel. Jeden z grafików wykorzystał to jako inspirację do stworzenia grafiki przedstawiającej obie heroiny stojące ramię w ramię.

Pracę udostępniła na swoim Twitterze sama Brie Larson, która również doczeka się kontynuacji przygód Carol Danvers, ale nie ma jeszcze oficjalnych terminów rozpoczęcia prac na planie i premiery. Bliżej drugiej odsłony jest z kolei Gal Gadot, która powróci w Wonder Woman 1984 już 5 czerwca 2020 roku. Zobaczcie grafikę: