Czarna Wdowa - zwiastun ujawnia powrót grupy złoczyńców do MCU?

Coraz więcej wskazuje na to, że wbrew pierwotnym planom Czarna wdowa nie wejdzie na ekrany kin 1 maja - taki obrót spraw jest oczywiście związany z rozszerzającą się w ekspresowym tempie pandemią koronawirusa, przekładającą się na zamykanie kin na całym świecie. Nie zmienia to faktu, że kolejna odsłona MCU wzbudza spore zainteresowanie miłośników produkcji Marvel Studios; ci ostatni odkryli teraz w finałowym zwiastunie filmu pewien detal, który może sugerować, że do Kinowego Uniwersum Marvela powróci A.I.M. (Advanced Idea Mechanics), kojarzona głównie ze swoją złowrogą działalnością organizacja skupiająca wybitnych naukowców.

Napis "A.I.M." zauważono bowiem w jednej ze scen zwiastuna, zaraz obok głowy leżącej Jeleny Biełowej. Scooper Charles Murphy przekonuje w dodatku, że ujęcie to pochodzi najprawdopodobniej z sekwencji rozgrywającej się już po wielkiej, finałowej bitwie.

Through the magic of flipping the picture, you might see the word AIM above Yelana's noggin. This is almost certainly AFTER the big, final fight since she's wearing the same outfit. pic.twitter.com/Nuz6l4BqGT

— Charles Murphy (@_CharlesMurphy) March 13, 2020