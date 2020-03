True History of the Kelly Gang - zwiastun filmu. Gwiazda 1917 w obsadzie

True History of the Kelly Gang zadebiutowało we wrześniu 2019 roku na Festiwalu Filmowym w Toronto, a teraz produkcja szykuje się do premiery w amerykańskich kinach w kwietniu oraz w streamingu. Całość koncentruje się na historii osławionego, wyjętego spod prawa Neda Kelly'ego i jego gangu.

W głównej roli widzowie zobaczą George'a MacKay'a znanego z udziału w filmie 1917. Całość oparta jest o powieść Petera Careya z 2000 roku o tym samym tytule. Zobaczcie zwiastun:

W obsadzie są również: Nicholas Hoult, Essie Davis, Sean Keenan, Jacob Collins -Levy, Thomasin McKenzie, Charlie Hunnam i Claudia Karvan. Za kamerą stanął Justin Kurzel.