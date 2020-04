Kino TV - 27.04 premiera świetnego odcinka serialu Poirot

Poirot to kultowy serial kryminalny o legendarnym belgijskim detektywie, który rozwiązywał wiele spraw kryminalnych zaczerpniętych z książek Agathy Christie. W tytułową rolę wciela się David Suchet, który stał się rozpoznawalny na całym świecie dzięki Poirotowi.

27 kwietnia w Kino TV zostanie wyemitowany odcinek zatytułowany Zagadka na morzu. Rozgrywa się on podczas rejsu płynącego do Egiptu. Gdy dochodzi do morderstwa kobiety, Herkules Poirot odkrywa, że każdy z pasażerów miał motyw.

Emisja Poirot 27 kwietnia o 19:55 w Kino TV. Emisja odbywa się w ramach #pomagam z KinoTV, która polega na wsparciu kin studyjnych w Polsce. Wystarczyć przejść na stronę akcji, zarezerwować cyfrowym bilet na seans i to tyle. Za każdy wygenerowany bilet, Kino TV przekaże 1 zł na rzecz stowarzyszenia kin studyjnych.