Kości są ostatnimi strażnikami naszego ziemskiego życia: książka Co mówią kości już w sprzedaży

Sue Black zawodowo zajmuje antropologią sądową. W Polsce dała się poznać za sprawą książki Co mówią zwłoki, w której odkrywała przed czytelnikami tajniki kryjące się w ludzkich zwłokach; ile można się z nich dowiedzieć o życiu i śmierci danej osoby.

Jej nowa książka zatytułowana Co mówią kości koncentruje się na zagadnieniach związanych z ludzkim szkieletem. Autorka pokazuje czego można się dowiedzieć o przyczynie śmierci, jej okolicznościach i innych urazach, których zmarły doświadczył za życia. Zresztą podtytuł książki - Mroczne tajemnice zbrodni - mówi sam za siebie!

Książka Co mówią kości jest już dostępna w sprzedaży za sprawą wydawnictwa Feeria Science. Oto okładka i opis książki:

Kości są ostatnimi strażnikami naszego ziemskiego życia, dającymi świadectwo, jak je przeżyliśmy.

Sue Black, autorka bestselleru Co mówią zwłoki, powraca z kolejną wyjątkową książką! Tym razem ta światowej sławy antropolożka sądowa wyciągnie na wierzch sekrety głęboko skrywane w naszych kościach, od czaszki aż po stopy. Badając kręgosłup, klatkę piersiową, ramiona i dłonie, można się bowiem dowiedzieć zaskakujących rzeczy, choćby tego, że ofiara zginęła w całkiem innych okolicznościach, niż się wszystkim wydaje… To, co jemy, co robimy, dokąd się przemieszczamy, zostawia ślady, a Sue Black, dzięki niesłychanej wiedzy i doświadczeniu, potrafi krok po kroku, kostka po kostce odczytywać poszlaki niewidoczne dla innych. Wszystko po to, by odtworzyć znaczące fakty z życia tych, którzy sami nie mogą o nich opowiedzieć. Z niezwykłą wrażliwością, profesjonalizmem i… dowcipem, znanymi już z Co mówią zwłoki, Black pokazuje nam nieśmiertelność ludzkich tajemnic i przeprowadza przez najciekawsze zakamarki pracy antropologa!