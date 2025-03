fot. Netflix

Dojrzewanie to nowość od Netflixa, która wzbudziła ogromną dyskusję w mediach społecznościowych. Ten miniserial często opisywany jest jako "wstrząsająca opowieść ku przestrodze", ponieważ pokazuje, jak społeczeństwo może wpłynąć na dorastającego chłopaka oskarżonego o zabójstwo swojej koleżanki ze szkoły. Produkcję zachwalają nie tylko polskie media - warto również przyjrzeć się temu, jak wypada na Rotten Tomatoes. A jest czemu się przyglądać.

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Dojrzewanie - hit Netflixa zgarnia lawiny pochwał

Tomatometer to tzw. ostateczna ocena krytyków na portalu Rotten Tomatoes, mająca świadczyć o jakości ocenianego tytułu. Jest ona podawana w procentach - im wyższa, tym dana produkcja jest lepsza i ma szansę na uzyskanie statusu "świeżej". W przypadku Dojrzewania mamy do czynienia z czymś niemal bezbłędnym - tomatometer wyniósł aż 98%, co odpowiada wysokiej średniej ocenie 8,9/10. Widzowie również mają szansę na podzielenie się swoją opinią (ich ostateczna ocena to tzw. popcornmeter) - w tym przypadku wyniosła 74% i 4/5 gwiazdek. Dla porównania, wchodząc na stronę Metacritic, można zauważyć równie wysoką notę - Metascore wyniósł bowiem 90/100 (na podstawie ocen 25 krytyków).

Recenzenci są zgodni - ten miniserial nie jest łatwą przeprawą, ale jednocześnie jego obejrzenia na pewno się nie pożałuje. Przeciwnie, od kilku dni produkcję ocenia się jako coś, co wręcz należy obowiązkowo odpalić na swoim Netflixie. Takie wnioski wysuwa m.in. Lacy Baugher z Tell-Tale TV:

- Dojrzewanie nie jest łatwym miniserialem do oglądania i jako taki nie oferuje prostych odpowiedzi na liczne problemy, które porusza. Zamiast tego przypomina pierwotny krzyk w ciemności - i pozostanie z tobą jeszcze długo po zakończeniu napisów końcowych.

Przede wszystkim Dojrzewanie dźwiga na swoich barkach młody debiutant, Owen Cooper, który wciela się w trzynastoletniego Jamiego. Joey Moser z The Contending mówi wprost: "Będziemy mówić o jego występie jeszcze przez wiele lat". Część widzów nazywa go "przyszłym Tomem Hollandem", wspominając fragmenty, które wzbudziły w nich wpierw współczucie, a następnie przerażenie. Z kolei rolę Stephena Grahama jako ojca chłopaka ocenia się jako "poruszającą" i "ukazującą niezwykłą wrażliwość". Zachwalana jest również Erin Doherty, która wcieliła się w postać psycholożki. Scott Bryan z BBC stwierdza, że każdy członek obsady dowiózł, dając absolutnie fantastyczny rezultat.

fot. Netflix

Zachwyca również forma miniserialu - każdy z czterech 50-minutowych odcinków został nakręcony w jednym ujęciu. W Internecie można przeczytać o tym, jak było to możliwe, natomiast sam efekt nadal robi ogromne wrażenie. Recenzenci podkreślają, że to również zagrało na emocjach, budując jeszcze bardziej intensywną, gęstą atmosferę. Pochwalono także realistyczny obraz szkoły średniej, oddający jej chaotyczny charakter.

Miniserial Dojrzewanie został zrecenzowany na łamach portalu naEKRANIE.pl, otrzymując solidną ocenę 9/10. Tak redaktor Tomasz Hudyga opisuje produkcję Netflixa:

- Zdecydowanie warto zobaczyć nowe dzieło Philipa Barantiniego, gdyż jest fantastycznie nakręcone, ale należy dodatkowo przygotować się na solidną dawkę trudnych emocji.

Pełną recenzję zobaczycie tutaj: Dojrzewanie - recenzja miniserialu