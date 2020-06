Kraina Lovecrafta - nowy zwiastun serialu HBO od JJ Abramsa i Jordana Peele'a

HBO

Kraina Lovecrafta to nowy serial od HBO oparty na powieści autorstwa Matta Ruffa. Kampania promocyjna produkcji ruszyła pełną parą. W sieci pojawił się nowy zwiastun serialu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Akcja serialu toczy się w latach 50. XX wieku. Bohater, wraz wujem, wyrusza do Nowej Anglii, by odnaleźć zaginionego ojca. Trafiają tam do starego dworu, który kiedyś należał do ich rodziny. Muszą się tam zmierzyć z wrogimi duchami oraz demonami "białej" Ameryki.

Za produkcję odpowiadają Bad Robot J.J. Abramsa, Monkeypaw Productions Jordana Peele'a i Warner Bros Television. Odcinki mają trwać godzinę, a showrunnerką serialu jest Misha Green (Underground). Jordan Peele, Abrams i Ben Stephenson będą producentami wykonawczymi. W obsadzie są: Jonathan Majorsm, Jurnee Smollett-Bell, Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Michael K. Williams oraz Abbey Lee.