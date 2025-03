Mala Syrenka i książę z Bridgertonów. Nowy projekt ze świetną obsadą

fot. Disney / Netflix

Reklama

Italianna to nowy owoc współpracy Kat Coiro z Universal Studios, zaraz po rom-comie Wyjdź za mnie z Jennifer Lopez i Owenem Wilsonem. Za scenariusz odpowiada Ryan Engle, opierając się na koncepcji własnej we współpracy z Kristin Engle. W rolach głównych zobaczymy Halle Bailey (Mała syrenka, Kolor purpury) oraz Rege-Jean Page'a (Bridgertonowie, Black Bag). Szczegóły fabularne na razie pozostają tajemnicą - nie ma również pewności co do tego, w jakim gatunku zostanie osadzony film. Produkcją zajmą się Will Packer i Johanna Byer.

Kat Coiro - filmografia

Oprócz filmu romantycznego Wyjdź za mnie, ostatnio Kat Coiro wyreżyserowała odcinek pilotażowy oraz połowę 1. sezonu Matlock, w którym występuje Kathy Bates. Serial jest emitowany na amerykańskiej stacji CBS. Reżyserka szczególnie zasłynęła ze swojej pracy nad serią Kroniki Spiderwick, za co otrzymała m.in. nagrodę DGA.

Mała Syrenka w live action nie dostanie sequela? Jakie plany ma Disney wobec Halle Bailey?

Ryan Engle - filmografia

Engle pracuje jako scenarzysta od ponad 15 lat. Specjalizował się szczególnie w gatunku akcji - do tytułów, nad którymi pracował, należą m.in. Pasażer, Non-Stop, Rampage: Dzika furia, Bestia oraz Breaking In.