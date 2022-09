Król lew 2 - oficjalny tytuł kontynuacji hitu z 2019 roku. To prequel!

materiały prasowe

Podczas D23 Expo Disney oficjalnie ogłosił pierwsze szczegóły filmu Król lew 2, czyli kontynuacji hitu Król lew z 2019 roku. Był to jeden z "aktorskich" remake'ów animacji Disneya, który choć również był animacją, prezentował on fotorealistyczne przedstawienie lwów na ekranie. Kontynuacja oczywiście będzie również tak tworzona.

Król lew 2 - tytuł

Ogłoszono, że oficjalny tytuł brzmi Mufasa: The Lion King. Jest to więc prequel o postaci Mufasy, czyli ojcu Simby. Ma on trafić do kin w 2024 roku. Historia będzie opowiadana w dwóch liniach czasowych. W teraźniejszości Timon, Pumba i Rafiki opowiadają genezę Mufasy młodym lwiątkom. Druga to oczywiście przeszłość i opowieść o Mufasie od bycia dzieckiem aż do jego dojścia do władzy.

Za kamerą stoi filmowiec dość nietypowy, bo jest nim Barry Jenkins, znany z oscarowego Moonlight. Autorami scenariusza jest Jeff Nathanson. Głosem młodego Mufasy będzie Aaron Pierre, a Skazę zagra Kelvin Harrison jr.

