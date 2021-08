Krwawe niebo - hit wszędzie, tylko nie w ojczyźnie. Dlaczego?

Fot. Netflix

Krwawe niebo to hit na platformie Netflixa, który bardzo długo utrzymywał się na liście najpopularniejszych tytułów. Choć miał premierę dopiero 23 lipca 2021 roku, to już zdążył stać się najbardziej udaną produkcją spośród niemieckich filmów i seriali, jakie są dostępne na stronie. Szacuje się, że ponad 50 milionów gospodarstw domowych obejrzy go do przyszłego tygodnia, co przebije wynik Barbarians, który do tej pory stał na podium. Odpowiedni punkt odniesienia osiągnie jednak dopiero, gdy minie 28 dni od jego premiery.

fot. Netflix

Średnio 90 procent widzów na świecie wyświetlało całe dwie godziny filmu. Krwawe niebo osiągnęło miejsce w pierwszej dziesiątce w 93 krajach, podium uzyskując za to w 57, w tym w USA, Brazylii, Arabii Saudyjskiej i Filipinach. Co ciekawe, to bardziej sukces międzynarodowy niż ojczysty, ponieważ w Niemczech zajęło tylko 2. miejsce. Choć warto zwrócić uwagę na to, że większość filmu jest w języku angielskim, nie niemieckim.

Krwawe Niebo

Reżyser filmu, Peter Thorwarth, stwierdził że chociaż wierzyli, że film osiągnie sukces, to nie spodziewali się, że na taką skalę. Szczególnie że wyniki jasno pokazują, że większość osób, które go włączyły, obejrzało go do końca, a nie przewinęło. Dodał że jego zdaniem zaletą produkcji jest fakt, jak bardzo chwytliwie brzmiało to, że na samolocie pełnym terrorystów przebywa wampir. To był zaskakujący element, przyciągający uwagę. Według reżysera też wiele osób, które nie lubią horrorów i filmów akcji, mogło wciągnąć się w relację matki z synem i obejrzeć ją do końca właśnie dla niej. Podobało mu się też to, że w obsadzie mógł zatrudnić aktorów każdej narodowości.

Ciekawym faktem jest też to, że Netflix użył aż 20 zdjęć, by reklamować film widzom, zależenie od ich upodobań. W dodatku jeśli podobało się wam Krwawe niebo, to Peter Thorwarth ma dla was dobrą wiadomość. Reżyser pracuje nad nowym tytułem i zapowiada, że będzie miał w sobie więcej humoru niż poprzedni, a akcja będzie rozgrywała się w średniowieczu.