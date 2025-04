Nabyto prawa do ekranizacji bestsellera. Thriller o mrocznym studiu gier

Fot. Delacorte Press

Blumhouse Television nabyło prawa do bestsellera Darkly autorstwa Marishy Pessl. Na podstawie książki powstanie serial. Co wiemy o projekcie? W gronie producentów wykonawczych są gwiazda Jamie Lee Curtis poprzez umowę swojej firmy Comet Pictures z niezależnym studiem, Jason Blum i Chris Dickie z Blumhouse Television oraz pisarka Marisha Pessl. Trwają poszukiwania scenarzysty. Prace mają rozpocząć się niebawem.

O czym opowiada fabuła Darkly?

Thriller zadebiutował 26 listopada 2024 roku nakładem Penguin Random House. Główna bohaterka Arcadia "Dia" Gannon ma obsesję na punkcie projektantki gier Louisiany Vedy i jej firmy Darkly. Studio ma rzesze wiernych fanów. Dia jest zszokowana, gdy dowiaduje się, że mimo ogromnej konkurencji została wybrana na staż wraz z sześcioma innymi nastolatkami z różnych zakątków świata.

Darkly niegdyś było prawdziwym imperium, tworzącym pomysłowe i przerażające zabawki, jednak po tajemniczej śmierci Vedy stanęło w miejscu. Istniejące egzemplarze ich produktów są wyceniane niemal jak rzadkie dzieła sztuki. W trakcie stażu Dia i jej kompani zaczynają odkrywać ukryte symbole i wskazówki. Do czego ich zaprowadzą? Co skrywa Darkly? I dlaczego właśnie ich wybrano do tego zdania? By dowiedzieć się, musielibyście przeczytać thriller Marishy Pessl.

