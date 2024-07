Polski tytuł Lanterns. To serial Max o superbohaterach z komiksów DC

DC

DC Comics, czyli wielka konkurencja Marvela, to tacy kultowi bohaterowie jak Superman, Batman czy Wonder Woman. Jedną z bardziej znanych postaci jest Zielona Latarnia, czyli superbohater należący do kosmicznego Korpusu Zielonych Latarni. Wraz z tworzeniem DCU, czyli uniwersum złożonego z filmów, gier i seriali powstaje Lanterns. Platforma Max ujawniła polski tytuł.

Lanterns - polski tytuł

Znamy sytuacje, gdy polskie tytuły filmów czy seriali niewiele miały wspólnego z oryginałem. Tym razem jednak nikt nie kombinował. Serial będzie znany w Polsce po prostu jako Latarnie.

Twórcy mają być obietnicą świetnej rozrywki. Za sterami Tom King (kultowy twórca komiksów DC), Chris Mundy (jeden ze scenarzystów hitu Ozark) oraz Damon Lindelof, znany z tak dobrze ocenianych produkcji jak Watchmen oraz Pozostawieni

Szzczegóły fabuły nie są znane, ale z dotychczasowych informacji wiemy, że historia skupi się na dwóch członkach Korpusu Zielonych Latarnii, którzy pochodzą z Ziemi. Jednym z nich ma być Hal Jordan, który w serialu będzie doświadczonym herosem z większym stażem oraz John Stewart, który dopiero będzie stawiać pierwsze kroki w tej roli.

Potencjalna data premiery nie jest znana.