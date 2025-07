Powstał "Netflix AI". Każdy może stworzyć swój własny serial - internauci zniesmaczeni

fot. Fable/Variety

Sztuczna inteligencja nieustannie się rozwija, co doprowadziło do powstania nowego serwisu "streamingowego" nazwanego Showrunner. Jego twórca, Edward Saatchi, otrzymał również wsparcie od Amazona, który zainwestował w firmę Fable stojącą za tym projektem. Na czym polega Showrunner?

Platforma została nazwana "Netflixem AI" i polega na tym, iż jej użytkownicy będą w stanie samodzielnie stworzyć odcinki seriali przy wykorzystaniu generatywnego AI, a konkretnie SHOW-2. Aby wygenerować odcinek "swojego serialu", należy wpisać kilkanaście słów kluczowych, a następnie reszta zrobi się "sama". Pierwsza generacja tego silnika była odpowiedzialna za stworzenie dziewięciu odcinków South Parka w pełni przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Nie zapytano wówczas twórców serialu o zgodę, a odcinki zdobyły łączną ilość ponad 80 mln wyświetleń. Saatchi zarzeka, że kontaktował się z twórcami serialu animowanego i zapewniał, że nie przyniesie im to żadnych strat, ale nie jest to w pełni zweryfikowana informacja.

Showrunner był już poddany wczesnej alfie, w trakcie której 10 000 użytkowników mogło generować dowolne treści. Początkowym założeniem jest, aby Showrunner był w pełni darmowy i umożliwiał użytkownikom udostępnianie swoich "dzieł" innym platformom, na przykład YouTube'owi. Z czasem jednak ma się to zmienić i dostęp będzie kosztować w okolicach 10-20 dolarów miesięcznie.

Saatchi ma ambitne plany i kontaktował się już z wielkimi wytwórniami na całym świecie. Jego celem jest licencja praw do marek m.in. Disneya, aby ludzie mogli stworzyć swoje własne wersje np. Toy Story. Twierdzi przy tym, że to korzystne rozwiązanie dla obu stron. Widownia najpierw zachwyci się istniejącym dziełem, a potem postanowi dodać własne historie do konkretnej franczyzy. Ostrzega jednak, że SHOW-2 nie pozwala na tworzenie długofalowych treści. Showrunner umożliwi zatem epizodyczną formę tworzenia treści, gdzie każdy odcinek będzie inny od poprzedniego.

Showrunner oferuje obecnie dwa "seriale", które zostały wcześniej stworzone przez twórców. Jest to Exit Valley czerpiące inspirację z Głowy rodziny i parodiujące osobistości powiązane z rozwojem sztucznej inteligencji pokroju Elona Muska czy Sama Altmana. Druga to Everything is Fine, które opowiada o wyprawie męża i żony do Ikei, która kończy się ich przenosinami do innego świata, w którym muszą się odnaleźć.

Edward Saatchi zauważył ciekawy trend wśród użytkowników, którzy mieli okazję już korzystać z Showrunnera. Jego zdaniem ludzie są szczególnie zainteresowani przenoszeniem samych siebie do wirtualnych treści. Twierdzi jednak, że nie ma pewności, że cały projekt będzie hitem. W 2014 roku to on współtworzył Oculus Story Studios, które produkowało okulary wirtualnej rzeczywistości. Studio zostało zakupione przez Metę (wtedy jeszcze Facebooka), ale po trzech latach zostało zamknięte, ponieważ rynek nie był zainteresowany tego typu produktami.

Reakcje internautów

Doniesienia o powstaniu Showrunnera nie spotkały się z ciepłym odzewem internautów, którzy w serwisie X wyrazili swoje zaniepokojenie i niechęć do całego przedsięwzięcia. Szeroka publiczność jest coraz bardziej zaniepokojona rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji, która nie prezentuje wymaganej jakości. Tego typu projekty są określane mianem "bezdusznych, nijakich i generycznych". Pochwały też się pojawiły, ale są w zdecydowanej mniejszości.