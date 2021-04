Liga Sprawiedliwych Bez Granic wraca - tym razem do świata komiksu

DC Comics

Liga Sprawiedliwych Bez Granic odradza się na kartach DC Comics. Znany serial animowany z początku XXI wieku powraca jako siedmiotomowa seria komiksowa Justice League Infinity autorstwa Jamesa Tuckera, J.M. DeMatteisa i Ethen Beavers. Poniżej możecie sprawdzić okładki i plansze z pierwszego zeszytu.

DC Comics ujawnia, że ​​w serii główny zespół ponownie gromadzi się w celu zwalczania zagrożeń zarówno dla Ziemi, jak i multiwersum. Zapowiedzi pierwszego numeru ukazują istotę, która błąka się po kosmosie i odkrywa coś, co zmieni cały wszechświat. W międzyczasie dojdzie do wojny o tron ​​Apokolips. To nawiązanie do finału serialu, gdzie Darkseid zniknął wraz z Lexem Luthorem.

Liga Sprawiedliwych Bez Granic komiks

Dla przypomnienia Liga Sprawiedliwych Bez Granic zadebiutowała w 2004 roku na Cartoon Network. Była to kontynuacja takich seriali animowanych jak Batman czy Liga Sprawiedliwych. W produkcji tytułowa drużyna została rozszerzona o innych bohaterów uniwersum DC takich jak Green Arrow czy Black Canary.