Batman/Fortnite: Zero Point - nowa seria już jutro. Deathstroke na pokładzie

DC/Epic Games

Już na początku tego roku oficjalnie zapowiedziano crossover Batman/Fortnite: Zero Point, w którym zobaczymy znane postacie ze światów Mrocznego Rycerza i słynnej gry wideo od Epic Games. Pierwsza odsłona rozpisanej na 6 odsłon serii zadebiutuje na amerykańskim rynku jutro, 21 kwietnia.

Zgodnie z opisem fabuły Batman za pomocą tajemniczego portalu ma przenieść się na wyspę Fortnite, na której straci wszystkie wspomnienia. Tę samą podróż odbędą inne postacie z uniwersum DC; jak do tej pory ujawniono, że będą to Catwoman, Harley Quinn i Deathstroke. Co ciekawe, w 3. zeszycie serii rywalem Mrocznego Rycerza stanie się Snake Eyes z franczyzy G.I. Joe.

W sieci pojawiły się nowe materiały promocyjne; większość z nich pochodzi z komiksu Batman/Fortnite: Zero Point #4, w którym w crossoverze zadebiutuje właśnie Slade Wilson. Zobaczcie sami:

Batman/Fortnite: Zero Point #1 - plansze

Wiemy już także, że na czytelników serii czekają niespodzianki. Wszystkie osoby, które zakupią fizyczną wersję pierwszej odsłony cyklu lub przeczytają ją na platformie DC Universe Infinite, będą mogły wykorzystać w grze m.in. nakładkę z uzbrojonym Batmanem czy należące do Deathstroke'a bronie.