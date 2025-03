fot. Disney/Lucasfilm

Reklama

Nad Gwiezdnymi Wojnami pracowało wiele specjalistów oraz artystów, którzy zajmowali się efektami wizualnymi. Caroleen "Jett" Green, która pracowała w Industrial Light & Magic, wytwórni założonej przez George'a Lucasa, zajmującej się tworzeniem efektów specjalnych, wyjawiła w najnowszej rozmowie z Claytonem Sandellem, że umieściła ciekawy easter egg w jednym z filmów z franczyzy.

Easter egg w filmie Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo

Artystka zajmowała się wypełnianiem tła scen. W filmie Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo m.in. pracowała nad korytarzem Theed, gdzie dodawała komputerowo marmurowe kolumny oraz podłogi. W rozmowie Sandell zauważył pewien szczegół tej sceny:

W ujęciu zaczynającym się po godzinie, 58 minutach i 17 sekundach filmu (jeśli oglądasz na Disney+), królowa Amidala (Natalie Portman) i jej strażnicy pałacowi biegną korytarzem, znajdując się w otoczeniu Droideków i droidów bojowych. W tle szerokiego ujęcia widać widoczny kamienny łuk. Spójrz na szczyt tego łuku, może zmruż oczy, a zobaczysz nieco pikselową twarz samego twórcy.

fot. Lucasfilm // screenrant.com

Green wyjaśniła, że ​​ten owalny kształt wyglądał jak tradycyjna tabliczka na portret, dlatego postanowiła wykorzystać zdjęcie George'a Lucasa i umieściła je w tej tabliczce. Pokazała to powiększone o 400% zdjęcie jednemu z kierowników efektów wizualnych, a on zdecydował, że reżyser musi wyrazić na to zgodę. Pewnego dnia Lucas i jego "ogromna" świta przyszła do biurka Green.

George był naprawdę cichy. Patrzy na nie i mówi: "Och, niegrzeczna, niegrzeczna". Powiedziałam: "Tak, ale to ty! To twoja twarz". A potem znów zapadła cisza. I po prostu siedziałam tam ze wszystkimi. I z jakiegoś powodu nie potrafię opisać tego uczucia, ale wiedziałam, że nie wpadnę w kłopoty. A potem George powiedział: "Okej. Zostaw to".

Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo - film jest dostępny w Disney+.

Gwiezdne Wojny - najpotężniejsi Jedi (od najsłabszych do najlepszych)

Ranking według portalu Screenrant.