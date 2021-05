Love and Death - Elizabeth Olsen gwiazdą nowego serialu HBO Max od twórcy Wielkich kłamstewek

Źródło: Marvel/Disney+

HBO Max zamówiło limitowaną serię Love and Death z Elizabeth Olsen w roli prawdziwej morderczyni z Teksasu, Candy Montgomery. Produkcja została oparta na książce non-fiction Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs autorstwa Jima Atkinsona i Joe Boba Briggsa oraz artykułach z Texas Monthly.

Produkcja opowie o dwóch parach żyjących w małym miasteczku w Teksasie, które chodzą do kościoła i zajmują się normalnymi, przyziemnymi sprawami. Wszystko wydaje się sielanką, dopóki ktoś nie sięgnie po siekierę.

Serial zostanie napisany przez Davida E. Kelley'a (Wielkie kłamstewka), a projekt wyreżyseruje Lesli Linka Glatter (Mad Men), która będzie również producentem wykonawczym. Lionsgate wyprodukuje tę limitowaną serię. Producentami wykonawczymi są również Nicole Kidman, Per Saari, Scott Brown, Megan Creydt, Matthew Tinker, Michael Klick i Helen Verno.