Lepsza niż Mystique - 18-latka potrafi zmienić się w każdą postać dzięki makijażowi

Makijaż może być sztuką i Charlotte Roberts, zdolna osiemnastolatka publikująca swoje prace w mediach społecznościowych, to udowadnia. Dziewczyna potrafi przemienić się w każdego, w kogo tylko zechce. Od Gamory ze Strażników Galaktyki po Golluma z Władcy Pierścieni. Po transformacji jest nie do poznania i można powiedzieć, że zdolnościom w tej kwestii dorównuje samej Mystique z komiksów Marvela - do której zresztą też się już upodobniła. Zobaczcie w poniższej galerii, jak wyglądają jej prace i dajcie znać w komentarzu, która przemiana spodobała wam się najbardziej.

Niesamowite makijażowe transformacje - Cruella, Joker i inni

Poniżej znajdziecie aż 35 różnych transformacji artystki. Charlotte Roberts upodobniła się w nich między innymi do bohaterek z serii Monster High, celebrytów jak Lady Gaga i David Bowie, a także fikcyjnych postaci, w tym Voldemorta i Bellatrix z Harry'ego Pottera.

Effie Trinket

Artystkę możecie znaleźć na Instagramie - jej nazwa użytkownika to @charlotteroberts.

