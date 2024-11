Deadpool nabija się z Thora w nowej, usuniętej scenie. T.J. Miller zakopał topór wojenny z Ryanem Reynoldsem

fot. materiały prasowe

Od premiery Deadpool & Wolverine minęło już kilka miesięcy, ale Ryan Reynolds regularnie przypomina o hicie z tego lata, publikując kolejne usunięte fragmenty filmu. Tym razem pokazał scenę, w której Deadpool nabija się z Thora oraz Wolverine'a ku niezadowoleniu tego drugiego. Podczas podróży obu bohaterów Deadpool irytuje Wolverine'a swoim słowotokiem. Nawiązuje do jednej z poprzednich scen, gdzie Thor opłakuje rannego Pyskatego Najemnika. Postać Ryana Reynolds twierdzi, że Thor jest niezwykle przystojny, ale tylko z daleka. Z bliska dokładnie widać jego doczepy do peruki. Nabija się też z australijskiego akcentu (Hugh Jackman jest australijczykiem) oraz nawiązuje do relacji Wolverine'a z Jean Grey.

Ryan Reynolds podpisał post słowami:

Siri, znajdź usunięty, połowicznie zmontowany fragment z jednym z najlepszych zespołów na świecie i Hugh, który świetnie wypowiada swoje cztery linijki dialogu. I zrób to szybko, bo materiał pewnie zostanie usunięty z wielu, różnych powodów.

T.J. Miller otwarty na powrót w 4. części Deadpoola

T.J. Miller pojawił się w pierwszych dwóch częściach Deadpoola w roli pobocznej. Nie zobaczyliśmy go jednak w Deadpool & Wolverine, a sam Miller mówił przed premierą, że nie ma zamiaru współpracować już kiedykolwiek z Ryanem Reynoldsem. Najwidoczniej zmienił zdanie, ponieważ The Hollywood Reporter informuje, że byłby on chętny do powrotu przy ewentualnej 4. części.

Rozmawialiśmy chwilę jakiś czas temu. - mówi Miller dla SiriusXM The Bonfire. - Ryan jest teraz dobrym przyjacielem. Uważam, że taki występ byłby naprawdę świetny.

Miller przyznał, że tamta sprawa była nieporozumieniem, a obaj aktorzy wyjaśnili sobie już wszystko. W ramach przypomnienia - w 2022 roku Miller oskarżył Reynoldsa o niemiłe zachowanie na planie, a także posiadanie kompleksów i bycie nadwrażliwym. Stwierdził, że gdyby go zapytano o udział w Deadpool & Wolverine i podwojono jego gażę, to nadal by się nie zgodził.

