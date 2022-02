Gdyby postacie Disneya wyglądały jak ich aktorzy głosowi. Jest podobieństwo?

Fot. Materiały prasowe/ @crystalro (Instagram), Crystal Ro

Na udaną produkcję animowaną składa się wiele czynników, a jedną z nich jest dobre aktorstwo głosowe, które potrafi tchnąć życie w narysowanych bohaterów. Widać to chociażby na przykładzie Arcane, zeszłorocznego hitu Netflixa. Wielu widzów decyduje się nawet na czytanie napisów, zamiast na słuchanie lektora, który mógłby zepsuć jakość seansu.

Dzięki artystce @crystalro (Instagram) możemy przekonać się, co by było, gdyby postacie z bajek wyglądały tak, jak odgrywający je aktorzy głosowi. Czy są do siebie podobne, czy może nie do poznania? Zobaczcie, jak prezentują się sławni bohaterowie Disneya w takiej odsłonie.

Disney - gdyby postacie wyglądały jak ich aktorzy głosowi

W galerii znajdziecie między innymi Kristen Bell jako Annę z Krainy lodu, Toma Hanksa jako Woody'ego z Toy Story i Mandy Moore jako Roszpunkę z Zaplątanych. Niektórzy są uderzająco podobni do bajkowych oryginałów. Sprawdźcie sami.

Emma Thompson jako Królowa Elinor z "Meridy Walecznej"

Artystkę, która odpowiada za ilustracje, możecie znaleźć w kilku miejscach: na jej stronie internetowej, Instagramie i Twitterze. Crystal Ro tworzy także serię z Baby Yodą jako księżniczkami Disneya, którą warto zobaczyć.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.