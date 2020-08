Marvel’s Avengers - Mściciele gotowi na premierę. Zobacz nowy zwiastun gry

Square Enix

Marvel's Avengers to trzecioosobowa gra akcji od studia Crystal Dynamics, która pozwoli wcielić się graczom w herosów Marvela i stanąć do walki ze złoczyńcami na czele z MODOKiem. W sierpniu odbyły się beta testy, dzięki którym wszyscy zainteresowani mogli przetestować ten tytuł, a już na początku września zadebiutuje on na sklepowych półkach.

Z tej okazji już teraz otrzymaliśmy nowy, premierowy zwiastun. Krótki, bo trwający zaledwie minutę materiał przedstawia dobrze znane już graczom fragmenty z prologu, które dopełniono tutaj scenami akcji - widzimy m.in. potężnego Hulkbustera.

Marvel’s Avengers - premiera 4 września na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jakiś czas po debiucie gra ma otrzymać aktualizację do wersji na urządzenia nowej generacji, czyli PS5 i XSX. Warto również przypomnieć, że produkcja ta będzie rozwijana przez deweloperów o nową zawartość. W planach jest są już kolejni bohaterowie - Hawkeye oraz Spider-Man (na wyłączność sprzętów Sony).