MCU - Iman Vellani o roli superbohaterki. Padło pytanie o bycie muzułmanką

fot. Marvel

Iman Vellani to debiutantka, która w MCU wcieli się w superbohaterkę znaną jako Ms. Marvel. Prace nad jej serialem Disney+ trwają, a potem od razu przechodzi do filmu The Marvels, czyli kontynuacji Kapitan Marvel. Co ciekawe, Brie Larson wyjawiła, że prace na planie The Marvels już trwają, więc niewątpliwie Vellani niedługo zamelduje się na planie. Obok dziewczyn pojawi się również Teyonah Parris w roli Moniki Rambeau.

Pierwszy komentarz Iman Vellani na temat Ms. Marvel i faktu, że tak jak jej postać jest muzułmanką pochodzenia pakistańskiego został udzielony portalowi Variety. Jednak aktorka wykazuje ciekawe podejście, bo choć jest świadoma, że angaż aktorki będącej muzułmanką z korzeniami w Pakistanie będzie ważny dla wielu ludzi, nie chcę o tym ciągle opowiadać.

- Ważne są fakty, że ten serial powstaje i ta postać będzie częścią MCU. Nie muszę chodzić i opowiadać o byciu muzułmanką pochodzenia pakistańskiego - to wszystko wychodzi z serialu. Wystarczająco inspirujące jest to, że ludzie widzą taką osobę jak ja związaną z tak wielkim projektem.

Ms. Marvel - premiera serialu nie jest jeszcze znana. The Marvels pojawią się w kinach w 2022 roku.