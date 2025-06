Napisał pierwszego Blade’a, chciał ratować nową wersję. Odpowiedź Marvela zaskakuje

fot. Marvel Studios

David S. Goyer w rozmowie z Variety ujawnił, że po jednej z kolejnych informacji o opóźnieniach i problemach filmu Blade, poprosił swojego agenta, by skontaktował się z Marvelem i zaoferował im swoją pomoc. Okazuje się, że mu odmówiono, bo byli przekonani, że już mają historię i są w dobrym miejscu. Nie byli – ta sytuacja miała miejsce przed wyrzuceniem Blade’a z kalendarza premier i wstrzymaniem jakichkolwiek prac nad projektem.

Pomoc scenarzysty Blade'a

– Poprosiłem mojego agenta, by zadzwonił do Marvela i zapytał: „Potrzebujecie pomocy?”. Oni odpowiedzieli wprost: „Uwielbiamy cię, ale myślimy, że już rozgryźliśmy tę historię i jesteśmy w dobrym miejscu”. A potem pojawiły się doniesienia o kolejnych problemach i nie, nie skontaktowali się ze mną od tamtej pory.

Goyer przyznaje, że gdyby Marvel się z nim skontaktował, rozważyłby napisanie scenariusza – mimo że od lat nie zajmuje się już filmami superbohaterskimi. Jego ostatnim scenariuszem z tego gatunku był Batman v Superman.

– Rozważyłbym to, ponieważ kocham tę postać i to ona rozpoczęła moją superbohaterską karierę. Chociaż jestem postrzegany jako facet od DC, zaczynałem w Marvelu. Zrobiłbym to, bo fajnie byłoby wrócić do tego świata. Poza tym raczej w 99% skończyłem z superbohaterami. Uwielbiam ich, oglądam wszystkie filmy, ale zrobiłem już tak dużo w ich świecie.

Przypomnijmy, że Goyer był także scenarzystą Człowieka ze stali oraz trylogii Mrocznego Rycerza w reżyserii Christophera Nolana. Obecnie pracuje nad serialami Fundacja oraz Sandman, których nowe odcinki czekają na premiery.

Mahershala Ali jako Blade

Podczas uroczystej premiery filmu Jurassic World: Odrodzenie dziennikarz Variety zapytał aktora o Blade’a. Jego odpowiedź była krótka:

– Zadzwoń do Marvela. Jestem gotowy. Daj im znać, że jestem gotowy.

Więcej powiedział dziennikarzowi The Hollywood Reporter:

- Bardzo chciałbym, żeby Blade powstał, ale nie wiem, gdzie Marvel obecnie stoi z tym projektem.

Według plotek Blade może być planowany na kolejną sagę MCU, która mogłaby rozpocząć się w 2028 roku.