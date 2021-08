X-Men - Hugh Jackman powróci jako Wolverine w MCU? Aktor ma złą wiadomość

fot. youtube.com/Filmic Box Clips

Hugh Jackman powracający do roli Wolverine'a w MCU byłby spełnieniem marzeń wielu fanów. Wprowadzenie do Kinowego Uniwersum Marvela elementu multiwersum sprawiło, że wielbiciele postaci w wykonaniu aktora zaczęli podejrzewać, że być może Jackman pojawi się w którejś z produkcji MCU. Aktor w rozmowie z portalem Screen Rant powiedział, że ta rola znajduje się w jego przeszłości i nie rozumie czemu ludzie, gdy mówi, że z nią skończył uważają, że to dla niego prosta sprawa, ponieważ to był jeden ze wspaniałych rozdziałów w jego życiu.

Natomiast w rozmowie z Jake's Takes aktor postawił sprawę jasno i stwierdził, że nie dostał żadnej wiadomości od szefa Marvel Studios, Kevina Feige, w sprawie pomysłu na powrót jego Wolverine'a w MCU.

Fot: 20th Century Fox

W tym samym wywiadzie zaznaczył, że Wolverine to postać bardzo bliska jego sercu, ale wie, że ta rola już się dla niego skończyła. Zażartował, że trzeba to przekazać Ryanowi Reynoldsowi, który cały czas wierzy w powrót Jackmana do roli Wolverine'a i myśli, że żartuje, mówiąc, że skończył z tą kreacją.