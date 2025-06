Kultowe Miasteczko Halloween Tima Burtona dostanie komiks. Powitajcie Dyniową Królową!

Strona graficzna komiksu: ALESSIO PETILLO & ISMAEL CANALES. Okładka: JILL THOMPSON. Wydawnictwo: Dynamite Comics.

Dynamite Comics poinformowało, że w 2025 zadebiutuje powieść graficzna The Nightmare Before Christmas: Long Live the Pumpkin Queen Tima Burtona. Główną bohaterką jest Sally, która będzie musiała odnaleźć się w roli Dyniowej Królowej. To zadanie okaże się jednak wyzwaniem. Sytuacja jeszcze bardziej się pogarsza, gdy pojawiają się drzwi, prowadzące do nieznanego miasteczka Dream Town. Okaże się, że będą stanowić ogromne zagrożenie zarówno dla samej Sally, jak i jej całego świata.

Scenariusz został napisany przez Liz Marsham na podstawie książki Shey Ernshaw z 2022 roku. Za stronę graficzną odpowiadają Alessio Petillo i Ismael Canales. Okładkę przygotował Jill Thompson. Komiks ma trafić do sprzedaży w USA w czerwcu 2025 roku.

Miasteczko Halloween – popkulturowy fenomen

Miasteczko Halloween zarobiło prawie 108 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 18 milionów dolarów. Zyski są jednak o wiele większe, biorąc pod uwagę ilość merchu i innych przedmiotów kolekcjonerskich, które pojawiły się od tego czasu na rynku. Produkcja stała się popkulturowym fenomenem i jest uważana za jeden z najlepszych filmów w dorobku Tima Burtona, który był pomysłodawcą i producentem projektu, choć reżyserią zajęła się Henry Selick, a scenariuszem Michael McDowell i Caroline Thompson.