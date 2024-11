Amerykański gangster - Josh Brolin prawie pobił się z Denzelem Washingtonem. Jak wspomina sytuację?

fot. Universal Pictures

Josh Brolin w niedawnej rozmowie z Grahamem Bensingerem opowiadał o swojej karierze aktorskiej. Wspomniał również o sytuacji z planu Amerykańskiego gangstera, gdzie występował w jednej scenie z Denzelem Washingtonem. Doszło wtedy do ostrej wymiany zdań podczas jej kręcenia. Aktor opisał to jako ulotny moment, w którym prawie się pobili.

Josh Brolin o kręceniu sceny z Denzelem Washingtonem

Swoją anegdotę Brolin rozpoczął od zapewnienia, że teraz bardzo dobrze się dogaduje z Washingtonem. Jest pełen podziwu dla niego. Ale wtedy prawie wdali się w bójkę. Wspominał, że aktor trochę spóźnił się na plan, bo chodziło o sprawę ze zmianą jego kwestii.

Potem pokazał mi kwestie - nie zmienił żadnej z moich kwestii, ale zmienił ich strukturę. Powiedział: "Myślę, że to wstawię tu, a tamto tam". Ale tak naprawdę w ogóle na mnie nie spojrzał.

Brolin starał się zapamiętać nową strukturę, a potem przeszli do próby, w której nie było wiele dialogów, ale głównie to były jego kwestie.

Miałem być super pewny siebie. To Denzel Washington, chłopie. To nie jest łatwe. Jesteś po prostu aktorem, którego sprawdzają, czy jest autentyczny, czy nie. I zapomniałem kwestii. Położyłem mu rękę na ramieniu i zapytałem: "Jaka jest moja kwestia?", a on strząsnął moją rękę i powiedział: "Nigdy, k..., nie kładź na mnie ręki". A ja pomyślałem: "O cholera, będę się kłócił z Denzelem Washingtonem. To szaleństwo". Nie jesteśmy już aktorami, przynajmniej w mojej głowie. W jego umyśle po prostu wykonywał swoją pracę.

Brolin później zrozumiał, że Washington po prostu wczuwał się w rolę.

On był tym facetem. Był Frankiem Lucasem, kropka. Ale tego nie wiedziałem. A potem przeszliśmy przez ten moment. Powiedziałem: "Czy wszystko w porządku?". Powiedział: "Tak. A ty?". Powiedziałem: "Tak. Czy mogę dostać swoją kwestię?". Powiedział: "Do dzieła". To tak, jakby powiedział to, co musiał powiedzieć.

Przyznał, że rozumie, dlaczego aktorzy tak poważnie podchodzą do swoich występów, tak jak to zrobił Washington. Dodał, że jako początkujący aktor chce się zdobywać doświadczenie z tą osobą, a oni próbują po prostu wykonywać swoją pracę. Przyznał, że ma to dla niego sens, że w jakiś sposób zawężają życie zewnętrzne, jak tylko potrafią.

Josha Brolina zobaczymy w nadchodzącej trzeciej części Na noże. Aktor powiedział, że film jest świetnie napisany. Dodał, że ten projekt był naprawdę dobrą okazją do wczucia się w rolę.