Zawodnik WWE był statystą w Spider-Man: Homecoming. Zdradził zaskakujące kulisy

fot. IMDb.com/© 2017 CTMG, Inc.

Reklama

Jeśli jesteś fanem WWE, z pewnością wiesz, kim jest Austin Theory. Okazuje się, że zanim został wschodzącą gwiazdą wrestlingu, próbował swoich sił w branży filmowej. Był nawet statystą w paru hollywoodzkich produkcjach, do których zdjęcia kręcono w Atlancie. Wśród nich znalazł się Spider-Man: Homecoming, gdzie wrestler wcielił się w jednego z więźniów w scenie po napisach. Co ciekawe, sekwencja ta została nakręcona w prawdziwym więzieniu!

Spider-Man: Homecoming - kulisy sceny po napisach

Tak Theory opisał swoje doświadczenie na planie filmowym:

- To był szalony dzień. Poszliśmy wtedy do więzienia Jackson, w stanie Georgia. Założyliśmy więzienne uniformy, a oni powiedzieli: "Hej, jak będziemy kazać wam ustawić się w szeregu i iść, nie dotykajcie krat. Nie prowokujcie więźniów, bo będą na was krzyczeć". Faktycznie zachowywali się dziko.

Wrestler przyznał, że część fanów zdążyła go wychwycić w scenie, gdzie przechodzi niedaleko Michaela Keatona. Zażartował, że być może kiedyś uda mu się wrócić do uniwersum Marvela.

ROZWIŃ ▼

Zobacz także: Plotka Plotka

Spider-Man: Homecoming - gdzie obejrzeć?

Film dostępny w ofercie abonamentowej Max. Można go również wypożyczyć na Canal+, Prime Video, Polsat Box Go oraz Playerze.