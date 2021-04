Michael B. Jordan odpowiada na plotki o jego angażu do roli Supermana

fot. Marvel

Michael B. Jordan to obecnie jeden z bardziej zarobionych aktorów w Hollywood. Na początku 2021 roku w sieci pojawiła się informacja jakoby prowadził rozmowy z Warner Bros na temat zagrania roli Supermana w kinowym uniwersum DC. Teraz sam Jordan postanowił odpowiedzieć na te pogłoski. Stwierdził, że to bardzo pochlebne, że ludzie myślą o nim w kontekście takich ról, jednak nie ma do zaoferowania żadnych informacji na temat swojego potencjalnego angażu poza tym, że po prostu docenia te plotki. Zatem wygląda na to, że aktor nie jest aktywnie zaangażowany w projekt. Chociaż znanych jest wiele sytuacji, kiedy aktorzy i aktorki przeczyli swoim angażom w komiksowych widowiskach, a potem w oficjalnych komunikatach potwierdzano ich udział w danym projekcie. Zatem pozostaje czekać na informacje Warner Bros.

fot. MGM

Dla przypomnienia na początku roku pojawiła się informacja, że w przygotowaniu jest nowy film o przygodach Supermana, za który odpowiada J.J. Abrams i jego Bad Robot, a scenariusz do produkcji napisze uznany twórca komiksowy Ta-Nehisi Coates.