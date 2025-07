Superman podbija kina i bije rekord. Szef Warner Bros. świętuje sukces! [BOX OFFICE]

Warner Bros.

Superman zadebiutował w Ameryce Północnej z wynikiem 122 mln dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze Stali. Tylko Batman v Superman miał wyższe (166 mln dolarów), ale nie był to samodzielny projekt o Supermanie. Dla porównania Człowiek ze stali z 2013 roku miał 116,6 mln dolarów.

Sukces Supermana

Warner Bros. ma powody do zadowolenia, ponieważ jest to ich drugie w 2025 roku otwarcie, które przekroczyło 100 mln dolarów – obok Minecrafta. Czytamy, że w kręgach studia wszyscy wiedzieli, iż trudno będzie osiągnąć dobre wyniki. Wszystko za sprawą zniszczeń, jakich dokonały filmy poprzedniego uniwersum DCEU tworzonego przez Zacka Snydera. Produkcje DC – poza Batmanem – nie miały już zaufania widzów.

– Z Supermanem zawsze chcieliśmy osiągnąć jedno: odzyskać zaufanie fanów DC. Ci entuzjastycznie przyjęli nasz pierwszy projekt ekscytującego, nowego uniwersum – powiedział Jeff Goldstein, szef globalnej dystrybucji Warner Bros.

W Ameryce Północnej sprzedano 7,7 mln biletów, natomiast na świecie film zanotował 95 mln dolarów. Łącznie na koncie Supermana zebrano 217 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 225 mln dolarów. Przypomnijmy, że studio chce osiągnąć 500 mln dolarów, by uznać ten film za sukces komercyjny.

Warner Bros. zadowolone z Supermana

Szef korporacji Warner Bros. Discovery, David Zaslav, świętuje ten sukces! To dobra wiadomość dla fanów filmów komiksowych, bo oznacza, że przyszłość DCU ma się dobrze. Taki komentarz po premierze filmu od tej osoby to rzadkość.

Supergirl Clayface Latarnie – W ten weekend widzieliśmy, jak Superman osiąga wyżyny, gdy pasja i wizja Jamesa Gunna ożywiły się na ekranie. Superman to pierwszy krok. W następnym roku DC Studios przedstawi w kinach filmyoraz serialna HBO Max. Wszystko jest częścią 10-letniego planu. Wizja DC jest klarowna. Nabieranie tempa rozwoju jest prawdziwe. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tym, co nadejdzie.

W swoim oświadczeniu wspomina, jak po raz pierwszy spotkał się z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem, by ich zatrudnić trzy lata temu. Do Jamesa Gunna przekonała go osobista więź reżysera z postaciami z DC.

– Pamiętam, jak po raz pierwszy poznałem Jamesa trzy lata temu. Opowiadał o tym, jak dorastał w Missouri i jak postacie z uniwersum DC nie były dla niego tylko historiami, ale były jak jego rodzina. Jego osobista więź z bohaterami DC była mocna i już wtedy wiedziałem, że James jest odpowiednią osobą do tego, by ich ożywić. Jego miłość do świata DC jest głęboka – i czuć ją w każdej klatce jego pracy.

Natomiast James Gunn tak skomentował reakcje fanów na Threads:

– Jestem bardzo wdzięczny za wasz entuzjazm i miłe słowa z ostatnich dni. Przez lata kładziono duży nacisk na „super” w Supermanie, a ja jestem szczęśliwy, że mogłem zrobić film skupiający się na części „man” (człowieka) w tym równaniu – tworząc historię miłej osoby, która dba o potrzebujących.

