Nowe wieści ze świata autobotów. Czy Michael Bay wróci do Transformers?

Jak podaje insider Matthew Belloni, Michael Bay potencjalnie powróci do reżyserii filmów z serii Transformers. Byłby to duży powrót do franczyzy, którą zbudował na globalny sukces, po ośmiu latach przerwy od premiery Transformers 5: Ostatni Rycerz. Scenariusz do nowego projektu miałby napisać Jordan VanDina. Bay wcześniej deklarował, że nie zamierza już reżyserować kolejnych części, zwłaszcza po słabszych wynikach finansowych ostatniego filmu.

Czemu Michael Bay miałby wyreżyserować nowe Transformers?

Według Belloniego, rozmowy o powrocie Baya z Paramount trwały już od zeszłego roku. Początkowo miał pełnić rolę producenta, ale ostatecznie zdecydował się również na reżyserię. Obie strony potrzebują tego ruchu – od odejścia reżysera seria Transformers notuje spadek, a sam Bay ma trudności z realizacją dużych produkcji. Dodatkowo studio musi rozpocząć prace nad nową częścią do 2029 roku, by utrzymać prawa do serii, co nadaje sprawie pilność.

Nowy film to tylko jeden z kilku projektów związanych z Transformers, które rozwija Paramount. W planach są aktorski film Josha Cooleya (Transformers One) oraz crossover z G.I. Joe.