Lupita Nyong’o jako Storm z X-Menów. Fani zobaczyli jedno zdjęcie i chcą ją w tej roli

Marvel

W sieci pojawiło się wiele zdjęć aktorów w popkulturowych kostiumach z Halloween 2024. Jednym z najczęściej komentowanych był strój Lupity Nyong'o, która na imprezie przebrała się za Storm z X-Menów. Jej stylizacja wzbudziła w mediach społecznościowych spekulacje, że mogłaby idealnie pasować do tej roli. Jednak pojawia się pewien problem: Nyong’o już wciela się w postać Nakii w MCU, więc raczej mało prawdopodobne jest, by otrzymała kolejną rolę w tym samym uniwersum. Mimo to nie jest to całkowicie wykluczone - przykład Gemmy Chan, która najpierw zagrała Minervę w filmie Kapitan Marvel, a następnie Sersi w Eternals, pokazuje, że Marvel potrafi zrobić wyjątki.

Lupita Nyong’o jako Storm

Co więcej, MCU obecnie rozwija wątek multiwersum, co pozwala na pojawienie się różnych wersji bohaterów, także tych o podobnym wyglądzie. Może to otworzyć dodatkowe możliwości dla Nyong’o, jeśli Marvel uznałby, że jest idealna do roli Storm.

X-Men w MCU

Wiadomo, że mutanci mają pojawić się w MCU, ale zaplanowano to na czas po zakończeniu Sagi Multiwersum, której finał, Avengers: Secret Wars, zaplanowano na 2027 rok. Do tej pory MCU wprowadziło postacie z poprzednich filmów o X-Menach, takie jak Charles Xavier i Wolverine, granych przez Patricka Stewarta i Hugh Jackmana.

Według nieoficjalnych doniesień kolejną sagą MCU może być Saga Mutantów, w której nowa Storm mogłaby odegrać istotną rolę. Dotychczas postać tę grały Halle Berry oraz Alexandra Shipp.