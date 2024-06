Mike Flanagan uderza w Netflixa. Chodzi o brak wersji Blu-ray i DVD seriali

fot. materiały prasowe

Mike Flanagan to utalentowany reżyser, który specjalizuje się głównie w horrorach. Stworzył dla Netflixa już wiele z nich, a w tym Klub Północny, Zagłada domu Usherów czy Nawiedzony dwór w Bly. Mimo sukcesów krytycznych i popularności tych produkcji, platforma nie zgodziła się na stworzenie wersji Blu-ray lub DVD.

Reżyser nie krył żalu w związku z tą sytuacją.

Mike Flanagan uderza w Netflixa

Mike Flanagan powiedział:

W trakcie lat, gdy pracowałem dla Netflixa, bardzo mocno próbowałem przekonać ich do stworzenia wersji Blu-ray lub DVD moich prac. Za każdym razem odmawiali. Bardzo szybko stało się jasne, że ich jedynym priorytetem była liczba subskrybentów i byli bardzo wrogo nastawieni do pomysłu z namacalnymi nośnikami. To bardzo niebezpieczny punkt widzenia. Firmy jak Netflix czują dumę z bycia "zakłócaczami" i udowodniły na przestrzeni lat, że są zdolne do tworzenia wielkich zmian w branży, ale czasami nie widzą różnicy między "zakłócaniem" a "szkodami." Dzieje się to na taką skalę, że, świadomie lub nie, wyrządzają ogromną krzywdę koncepcji zachowywania filmów na lata.

Warto wspomnieć, że chociaż Netflix nie stworzył wersji Blu-ray ani DVD seriali Flanagana, tak niektóre z ich najpopularniejszych produkcji doczekały się takich wydań, na przykład Stranger Things oraz Orange Is The New Black.