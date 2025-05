The Legend of Zelda - Ta aktorka może zagrać księżniczkę w growej adaptacji. Zobacz zdjęcie

fot. Nintendo

Hunter Schafer, znana z roli w serialu Euforia, może wkrótce pojawić się na wielkim ekranie jako księżniczka Hyrule — tak sugerują najnowsze doniesienia dotyczące planowanego filmu The Legend of Zelda.

Według plotki udostępnionej przez scoopera Daniela Richtmana, 26-letnia aktorka jest rozważana do roli księżniczki Zeldy w nadchodzącej produkcji. Schafer od początku była jedną z najczęściej wymienianych fanowskich kandydatur do tej roli, szczególnie od czasu ogłoszenia filmowej adaptacji w 2023 roku — głównie ze względu na swoje wizualne podobieństwo do ikonicznej postaci z serii gier Nintendo.

Zapytana w 2024 roku, czy byłaby zainteresowana rolą księżniczki Zeldy, Hunter Schafer powiedziała, że to wspaniały pomysł dodając, że jako dziecko była wielką fanką serii.

Widziałam tę falę fanowskich castingów i to wszystko — to naprawdę urocze. To zaszczyt, że w ogóle fani o mnie myślą w tym kontekście.

O czym jest seria The Legend of Zelda?

The Legend of Zelda to seria gier stworzona przez Nintendo. Opowiada o losach młodego bohatera, który w różnych inkarnacjach staje do walki ze złem, by ocalić magiczne królestwo Hyrule i jego księżniczkę Zeldę przed siłami ciemności. Seria łączy elementy eksploracji, rozwiązywania zagadek i walki.