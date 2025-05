Fani pokochali ją w Rodzie smoka. Przełożony nie – wysłał ją na lekcje aktorstwa

Fot. Materiały prasowe

Milly Alcock w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon zdradziła, że na planie Rodu smoka dopadły ją wątpliwości, dotyczące jej gry aktorskiej. Wszystko przez przełożonego, który drugiego dnia zdjęć chciał wysłać ją do kogoś, kto mógłby nauczyć ją grać.

Przełożony wysłał Milly Alcock na lekcje aktorstwa

Podczas mojego drugiego dnia na planie Rodu smoka, jeden z – nie powiem kto, ale ktoś bardzo wysoko postawiony – odciągnął mnie na bok i powiedział: „Cóż, załatwimy ci trenera aktorstwa”.

Jimmy Fallon, gospodarz programu, spytał się jej, jak zareagowała na ten komentarz. Gwiazda Rodu smoka nie chciała wchodzić w za wiele szczegółów, ale zdradziła, że przez to poważnie zwątpiła w swoje umiejętności aktorskie i czuła, że popełniła błąd:

To tylko potwierdziło wszystko, co wiedziałam, że jest prawdą, czyli fakt, że nie jest za dobra w mojej pracy. Wiesz, o co mi chodzi! Myślałam sobie: „Nie dam rady. To okropne. Popełniłam ogromny błąd”.

Jimmy Fallon zwrócił jednak uwagę na fakt, że Milly Alcock szybko stała się ulubienicą fanów. Spojrzał prosto w kamerę i powiedział do tajemniczego przełożonego aktorki: „Spójrz na nią! Nie miałeś racji, kolego”.

Gdzie zobaczymy Milly Alcock po Rodzie smoka?

Milly Alcock zobaczymy w 2025 roku w miniserialu Syreny. To nie wszystko. Młoda aktorka została obsadzona w roli Supergirl w DCU, co może być ogromnym kamieniem milowym w jej rozwijającej się karierze. 11 lipca zobaczymy ją w Supermanie, a potem w solowym filmie Supergirl: Woman of Tomorrow, który zadebiutuje w 2026 roku. Dajcie znać, na który z jej nadchodzących projektów czekacie najbardziej!

