Misja Stone - nowy film z Gal Gadot ze świetnym wynikiem oglądalności na platformie Netflix

Misja Stone to wysokobudżetowy film akcji Netflixa oparty na całkowicie oryginalnym pomyśle o superagentce, w którą wciela się Gal Gadot. W obsadzie są także Jamie Dornan, Alia Bhatt i Sophie Okonedo.

Nowe widowisko z udziałem aktorki zadebiutowało 11 sierpnia i zdołało stać się najchętniej oglądanym filmem anglojęzycznym na platformie Netflix w tygodniu 7-13 sierpnia. Misja Stone może pochwalić się wynikiem nieco ponad 33 mln odsłon na całym świecie, deklasując np. Snafu z 2. miejsca, który odtworzony był przez 7,7 mln gospodarstw domowych.

Inne filmy z pierwszej dziesiątki na całym świecie to Untold: Johnny Football (7,7 mln odtworzeń), What Men Want (5,9 mln), Miraculous: Ladybug & Cat Noir (5.8 mln), Happiness for Beginners (5 mln), Minionki rozrabiają (4,8 mln), Shark Bait (4,4 mln), Fatale (4,1 mln) i River Wild (3,9 mln).

