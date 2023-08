Maestro - teaser. Netflix chce dostarczyć najlepszy film 2023 roku

fot. materiały prasowe

Reklama

Maestro to nowy film Netflixa, który tradycyjnie jesienią zaprezentuje najmocniejsze tytuły, jakie ma w planach. Od dawna wyrokuje się, że ten nowy projekt reżyserski Bradleya Coopera może być jednym z najlepszych filmów 2023 roku. Akurat w kinie artystycznym Netflix do tej pory nie zawodzi i zawsze jest najmocniejszym graczem w sezonie nagród. Jest to kolejny reżyserski film Coopera po sukcesie z filmem Narodziny gwiazdy z 2018 roku. Podobnie jak tam, także tutaj gra główną rolę. Towarzyszy mu niezawodna Carey Mulligan,

Maestro - teaser

Maestro - o czym jest film?

Jest to złożona historia o miłości Leonarda Bernsteina (Bradley Cooper) z Felicią Montealegre Cohn Bernstein (Carey Muligan), która rozgrywa się na przestrzeni 30 lat. Kompozytor żył naprawdę i jest znany z muzyki do broadwayowskiego West Side Story, który już dwukrotnie był adaptowany w formie filmowej oraz stworzył muzykę do klasyka Marlona Brando Na nabrzeżach.

Cooper wyreżyserował na podstawie scenariusza, który sam napisał ze zdobywcą Oscara Joshem Singerem (Spotlight). W obsadzie są także Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton oraz Miriam Shor. Cooper w rolach producentów wspierają Steven Spielberg, Martin Scorsese i Fred Berner.

Maestro - w kinach na całym świecie pojawi się 22 listopada 2023 roku. Wcześniej światowa premiera odbędzie się we wrześniu podczas festiwalu w Wenecji. Debiut w platformie Netflix zaplanowany jest na 20 grudnia 2023 roku.