Xtrfy przedstawia nową mysz dla graczy – M8 Wireless

fot. Xtrfy

Po wprowadzeniu na rynek bezprzewodowych wersji swoich popularnych myszek – M4, M42 i MZ1 – Xtrfy prezentuje zupełnie nowy model, który będzie dostępny już w listopadzie. M8 Wireless to pierwsza z ultralekkich myszek tej marki z pełną obudową. Jednocześnie szwedzkim projektantom udało się stworzyć najlżejszy model – M8 waży zaledwie 55 gramów. Oprócz zmodernizowanych komponentów dla jeszcze wyższej wydajności, jej największą nowością jest innowacyjny i unikalny kształt, z wysokością przycisków z przodu wynoszącą zaledwie 4 milimetry.

fot. Xtrfy

Jesteśmy dumni i podekscytowani, że możemy przedstawić M8 Wireless i wprowadzić coś całkiem nowego. Dzięki ultraniskiemu frontowi M8 nie jest standardową symetryczną myszą. Opierając się na teorii, że niska wysokość przycisków zwiększa kontrolę i dokładność, stworzyliśmy projekt, którego nie widzieliśmy w żadnej innej myszy do gier

– komentuje Erik Jensen, CTO w Xtrfy.

Marka Xtrfy narodziła się z miłości do esportu i to właśnie esport był głównym punktem odniesienia w czasie tworzenia M8 Wireless. Dlatego też postawiono na nowy design, najwyższej klasy gamingowy sensor Pixart 3395, łączność bezprzewodową z opóźnieniem zaledwie 1 ms i baterię dającą do 75 godzin pracy.

fot. Xtrfy

Od pierwszego dnia Xtrfy współpracuje z profesjonalnymi graczami, aby rozwijać narzędzia, których potrzebują do osiągania najlepszych wyników. Dlatego w 2022 roku inwestujemy w kilka nowych partnerstw z najlepszymi drużynami i graczami, a M8 Wireless jest zoptymalizowana pod kątem esportu. To niezwykle lekka mysz bez otworów, o symetrycznej obudowie i rewolucyjnej konstrukcji przycisków, zapewniająca bardziej precyzyjny chwyt

– komentuje Joakim Jansson, CEO w Xtrfy.

Model M8 Wireless będzie dostępny w 5 wersjach kolorystycznych – klasycznej białej i czarnej wersji, a także w kolorze Frosty Mint, Frosty Purple i znanej z innych modeli marki kolorystyce Retro.

fot. Xtrfy

Więcej informacji na temat Xtrfy M8 Wireless można znaleźć na stronie xtrfy.com/mice/m8-wireless. Mysz jest już dostępna w przedsprzedaży na oficjalnej stronie.