NEO: The World Ends with You zapowiedziane. Kontynuacja kultowej gry z 2007 roku

Square Enix

Jakiś czas temu zapowiadano, że pod koniec listopada doczekamy się jakichś ogłoszeń związanych z marką The World Ends With You, czyli produkcją jRPG z 2007 roku, która dla wielu stała się dziełem kultowym. Gra doczekała się wersji na urządzenia mobilne oraz portu na Nintendo Switch, teraz przyszła zaś pora na jej pełnoprawną kontynuację, którą zatytułowano NEO: The World Ends with You.

Sequel również będzie produkcją z gatunku japońskich RPG. Gracze trafią na ulicę tokijskiej dzielnicy Shibuya, gdzie wezmą udział w grze o nazwie "Reaper's Game", w której stawką będą życia bohaterów. Zwiastun zdradza też, że możemy spodziewać się powrotu barwnej, efektownej oprawy graficznej, która była jednym z ogromnych plusów poprzedniczki.

NEO: The World Ends with You ma zadebiutować latem 2021 roku na konsolach PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.