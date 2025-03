TA postać powróci w MCU? Możliwe, że zapowiedział to easter egg w... The Electric State

Marvel

Reklama

The Electric State to nowy film science fiction od braci Russo, który zadebiutował na Netflixie. To zarazem jeden z najdroższych w produkcji filmów w historii, a także najgorzej oceniany spośród tych wyprodukowanych przez duet reżyserów, który fanom MCU dał w przeszłości m.in. Avengers: Koniec gry. Ich kolejnym projektem mają być dwa grupowe filmy z Avengers, czyli Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars.

Kiedy rozpoczną się prace nad 3. sezonem X-Men '97?

TA postać powróci w MCU?

Uważni fani dopatrzyli się potencjalnego nawiązania do przyszłych projektów. Fabuła The Electric State dzieje się w alternatywnej wersji naszego świata, w której to wojna ze świadomymi robotami w latach 90. doprowadziła do ich wygnania. W jednej ze scen bohaterowie odwiedzają centrum handlowe przemianowane na azyl właśnie dla tych istot. Wówczas widać jednego robota, który czyta komiks ze Scarlet Witch na okładce. Jest to Avengers West Coast #56. Na okładce napisane jest "The Witch is back", co od razu obudziło spekulacje wśród fanów twierdzących, że jest to zapowiedź powrotu Elizabeth Olsen do roli po tym, jak jej postać poświęciła się w końcówce Doktora Strange'a w multiwersum obłędu.

fot. Netflix

Avengers West Coast #56 było kulminacją przygód Visiona, który został przywrócony do życia przez Vigilance w postaci bezdusznego White Visiona. Ciekawym dodatkiem jest to, że w tej serii relacja Scarlet Witch i Visiona była zmanipulowana przez złoczyńcę Immortusa, który posiadał zdolności podróżowania w czasie. Immortus w MCU jeszcze się nie pojawił, ale kto wie, jakie plany na ciąg dalszy Kinowego Uniwersum Marvel ma Kevin Feige oraz bracia Russo.

fot. Marvel Comics

Avengers: Secret Wars - kogo możemy zobaczyć na ekranie?