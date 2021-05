Netflix wydaje w czerwcu wirtualne wydarzenie. Wiedźmin ze swoją prezentacją

fot. Netflix

Kolejny koncern medialny startuje z własnym wirtualnym wydarzeniem. Tym razem chodzi o Netflix, który w dniach 7-11 czerwca 2021 roku zaprezentuje światu tak zwany Geeked Week. Na tym wirtualnym konwencie otrzymamy ekskluzywne informacje, zwiastuny, zdjęcia oraz występy gwiazd z produkcji platformy. Pierwsza oficjalna grafika informuje o kilku projektach, które zostaną zaprezentowane. Wśród nich są Lucyfer, The Sandman, The Umbrella Academy, Masters of the Universe: Revelation, Cowboy Bebop, The Cuphead Show! oraz Wiedźmin. Być może otrzymamy wówczas pierwszy zwiastun 2. sezonu hitowej produkcji Netflixa, a jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ już od jakiegoś czasu trwa post-produkcja nowej odsłony serialu.



Wydarzenie będzie można obejrzeć zupełnie za darmo na kanałach społecznościowych Netflix Geeked. Będą one zawierać również codzienne podsumowania wydarzeń z minionego dnia.