Szpital New Amsterdam - 5. sezon już 16 listopada w FOX

fot. materiały prasowe

New Amsterdam powraca z 5. sezonem do Polski. Premiera zaplanowana jest na 16 listopada o 22:00 tylko na antenie stacji FOX. Każdy nowy odcinek będzie dostępny co tydzień o tej samej porze.

5. sezon jest zarazem ostatnim, więc będzie to emocjonujące i poruszające pożegnanie z ulubionymi bohaterami. Bynajmniej nie zakończono produkcji przez słabą oglądalność, bo ta wszędzie była stabilna i fantastyczna. Podjęto kreatywną decyzję o tym, że nadszedł czas na zakończenie tej historii.

Widzowie będą również świadkami zakończenia historii dra Iggy’ego Frome’a, borykającego się z małżeńskimi problemami, oraz dr Lauren Bloom, która usiłuje zbudować relacje z dawno niewidzianą siostrą. Z kolei dr Floyd Reynolds ponownie będzie poszukiwał kontaktu z rodziną, a dr Elizabeth Wilder postara się zacieśnić więzi z zespołem.

Szpital New Amsterdam - zwiastun 5. sezonu

Rozstanie z bohaterami po czterech sezonach i 76 wspólnie przeżytych odcinkach z pewnością okaże się wzruszające. Warto więc przygotować się na niezwykłe emocje, które towarzyszyć będą pożegnaniu z serialem.