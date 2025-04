Pedro Pascal o roli w filmie Marvela. Zdradził swój "wielki sekret"

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Pedro Pascal dokonał refleksji nad swoim debiutem w MCU. Choć Reed Richards/Mister Fantastic posiada dosłownie elastyczne zdolności, aktor skupił się przede wszystkim na jego intelekcie. Rozmawiając z portalem ComicBook zdradził swoją największą inspirację podczas przygotowań do roli.

- Chyba po prostu to wyjawię. Pomyślałem o błyskotliwości ośmiornicy. Nie w dosłownym sensie, ale zakorzeniłem to w swojej podświadomości. Tak. To największy sekret, jaki mogłem ci wyjawić.

Oprócz tego, Pedro Pascal porównał również Reeda do Dina Djarina, czyli swojego bohatera z serialu The Mandalorian. W przypadku tego drugiego miał do dyspozycji wiele materiałów, z których mógł czerpać podczas przygotowań do roli. Co więcej, Djarin jest efektem "zbiorowego wysiłku" - Pascal wymienił pracę Brendana Wayne'a, Latifa Crowdera oraz innych aktorów, którzy weszli w zbroję. Natomiast Richards okazał się zupełnie nowym doświadczeniem, wymagającym - jak ujął aktor - "bardzo specyficznego" zrozumienia komiksów i różnych ewolucji tej postaci.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - fabuła, premiera

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Osadzony w realiach tętniącego życiem, inspirowanego latami 60., retrofuturystycznego świata, filmprzedstawi Pierwszą Rodzinę Marvela, w skład której wchodzą Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór - staną oni przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem o imieniu Galactus ( Ralph Ineson ) i jego tajemniczą herold, Silver Surfer ( Julia Garner ). A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki została zaplanowana na 25 lipca 2025 roku.