Nie! - premiera horroru sci-fi już 12 sierpnia. Co trzeba wiedzieć?

fot. materiały prasowe

Nie! to najnowszy film reżysera i scenarzysty Jordana Peele'a. Każdy, kto oglądał jego dwie poprzedni produkcje Uciekaj! oraz To my wie, że twórcy oryginalny i wyjątkowy. Tworzy on horrory uniwersalne, zaskakujące i raczące widza niekonwencjonalnymi pomysłami. Każdy z obu jego filmów potrafił pod tym kątem zaskoczyć i wszystko wskazuje na to, że Nie! również idzie tym torem. Krytycy wydali werdykt: 82% pozytywnych opinii ze średnią ocen 7.4/10. Nasz Norbert Zaskórski w recenzji Nie! też chwali. Koniecznie przeczytajcie.

Nie! - zwiastun

Nie! - opis fabuły

Bohaterami filmu są mieszkańcy pewnego miejsca w Kalifornii, którzy zostaną świadkami niesamowitego i mrożącego krew w żyłach odkrycia.

W obsadzie znajdują się Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott i Brandon Perea. Peele nie tylko wyreżyserował, ale również napisał scenariusz filmu.

Nie! - premiera w polskich kinach odbędzie się 12 sierpnia.