Wódz Wojownik to jego Braveheart. Jason Momoa wyjaśnia, dlaczego ten projekt jest tak osobisty

Wódz wojownik to serial platformy Apple TV+, w którym Jason Momoa – jak wielokrotnie podkreślał – stworzył coś, co nazywa swoim Braveheartem. Odwołuje się w ten sposób do klasyka Mela Gibsona z lat 90. Momoa bardzo osobiście podszedł do projektu, którego jest pomysłodawcą, inicjatorem i gwiazdą, a całość oparł na prawdziwych wydarzeniach. W promocyjnym wywiadzie ujawnia, co go do tego zmotywowało.

Wódz wojownik – osobisty projekt Jasona Momoy

Momoa odnosi się w wypowiedzi do swojego hawajskiego pochodzenia, które było motywatorem do opowiedzenia historii. Urodził się na Hawajach i tutaj tez się wychował.

– Skala jest ogromna. Jeśli nie zrobimy tego dobrze, nie możemy wrócić do domu. Chcę, żeby moja rodzina była dumna – a cała znajduje się tutaj. Sam też tutaj się wychowałem. Zawsze chciałem coś takiego stworzyć. Tworzę ten serial dla młodego Jasona. Zawsze marzyłem, żeby zobaczyć nas na wielkim ekranie, żeby opowiadać takie historie. Mieliśmy obrazy i muzea – wszystko, co mieliśmy, to tylko obrazki. Nasz język pojawia się w serialu, by inspirować kolejne pokolenia. Po prostu chciałem, żeby to się rozchodziło falami. Inspirowaliśmy się Maorysami – w Aotearoa (Nowej Zelandii) wykonano świetną robotę, opowiadając historie, które były im bliskie. My też tego tutaj potrzebujemy.

Wódz wojownik – opis fabuły

Akcja rozgrywa się na malowniczych Hawajach i śledzi losy wojownika Ka’iany (Jason Momoa), który stara się zjednoczyć wyspy przed nadejściem zachodnich kolonizatorów pod koniec XVIII wieku.

Premiera serialu Wódz wojownik w serwisie Apple TV+ odbędzie się 1 sierpnia.